وقدم بارك في الرسالة اعتذاره معربا فيها عن أسفه الشديد لعائلته ولجميع الناس، مشيرا إلى أنه يشعر بالذنب تجاه أسرته لأنه لم يجترح لهم سوى الألم الشديد. كما طلب عمدة سول بحرق جثمانه ونثر الرماد حول قبر والديه.

وكانت أجهزة الأمن في العاصمة الكورية الجنوبية قد عثرت على جثمان بارك وون سون خلال عملية بحث واسعة شارك فيها المئات من عناصر الشرطة، في إحدى التلال شمالي العاصمة سول بالقرب الموقع الذي رصدت فيه إشارة هاتفه لآخر مرة.

من جانبها، أكدت الشرطة أنه لا يوجد أي دلائل جرمية على وفاة عمدة سول لكنها رفضت الكشف عن أسباب وفاته.

ومن المقرر أن تقام المراسم الجنائزية لبارك الأسبوع المقبل، وسط حزن شديد لمقربيه، حيث زار بعض السياسيين والنشطاء المدنيين المستشفى لإبداء الاحترام لبارك.

وذكر مسؤولون حكوميون أن بارك وون سون ألغى جميع مواعيده المقررة ولم يأت للعمل يوم الخميس بدون أن يقدم أي تفسير. واتصلت ابنته بالشرطة، وقالت إن والدها بات في عداد المفقودين.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تقدمت إحدى سكرتيرات بارك بشكوى إلى الشرطة قبل انتحاره بيوم بدعوى التحرش الجنسي لفترة طويلة.

يذكر أن بارك، قد انتخب بوصفه ناشطا مدنيا ومحاميا حقوقيا بارزا منذ فترة طويلة عمدة لسول منذ عام 2011، وحصل على ولايته الثالثة والأخيرة في يونيو من العام الماضي.

وكان عمدة سول أيضا عضوا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه الرئيس مون جاي-إن، ويعتبره كثيرون مرشحا محتملا للبيت الأزرق لليبراليين في انتخابات عام 2022.