وشملت القائمة، التي أعدتها وزارة الصحة أرمينيا والبحرين وبنغلادش والبرازيل والبوسنة وتشيلي والكويت ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وعمان وبنما وبيرو وجمهورية الدومينكان.

وقال وزير الصحة، روبرتو سبرانزا، في بيان إن الحظر يشمل أي شخص أقام أو سافر عبر هذه البلدان خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.

وتسمح السلطات الإيطالية للوافدين من كل البلدان خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن بدخول البلاد، لكنها تلزمهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما فور وصولهم.