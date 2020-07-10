ووفقا لبيانات الوزارة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهور الوباء، بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصا.

من جانب آخر، قال المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن الرئيس في حالة صحية جيدة بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المكتب في بيان "الرئيس الذي ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 بحالة طيبة ولا يعاني من مضاعفات".

وأضاف البيان "هو بصحة جيدة ويخضع للمتابعة بشكل منتظم من قبل الفريق الطبي بالرئاسة".