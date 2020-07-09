وأضافت أن رجال الشرطة يبحثون عن العمدة بارك ون-سون في موقع في سول، حيث تم الكشف عن إشارة هاتفه النقال مؤخرا.

واتصلت ابنته بالشرطة في وقت سابق الخميس، وقالت إن والدها بات في عداد المفقودين، وفقا لضباط تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.

وذكر مكتب بارك أنه لم يذهب للعمل اليوم الخميس، إذ أكد كيم جي هيونغ، المسؤول بحكومة سول، أن بارك لم يحضر للعمل لأسباب لم يحددها، وألغى جميع جداول مواعيده، بما في ذلك لقاء مع مسؤول رئاسي في مكتبه.

وانتخب بارك، بصفته ناشطا مدنيا ومحاميا حقوقيا بارزا منذ فترة طويلة، عمدة لسول عام 2011، وحصل على ولايته الثالثة والأخيرة في يونيو من العام الماضي.

وكان بارك عضوًا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه الرئيس مون جاي-إن، ويعتبره كثيرون مرشحا رئاسيا محتملا لليبراليين في انتخابات عام 2022.