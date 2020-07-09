وقال مصدر قريب من التحقيق لوسائل اعلام روسية إن فورغال سوف يرسل إلى محكمة في موسكو ليقدم للمحاكمة في بلاغ مقدم ضده.

ويشتبه في قيام حاكم إقليم خاباروفسك الذي يبعد عن العاصمة موسكو نحو ستة آلاف كيلومتر ويقع قرب الحدود الصينية بتنظيم محاولات اغتيال وقتل ضد رجال أعمال في الأقليم ومنطقة آمور.

وتم احتجازه كجزء من قضية ضد عصابة ضالعة في ارتكاب جرائم خطيرة في الفترة ما بين عامي 2004 و2005.

وكانت السلطات الروسية القت القبض على اربعة اشخاص اخرين متهمين في نفس القضية العام الماضي .

وذكر مصدر مقرب للقضية لوكالة ريا نوفوستي الروسية أن فورغال مشتبه بأنه أعطى أوامر لقتل منافس له يدعى يوجين زوري في تلك الفترة.

ويتوقع أن يتم وضع فورغال في الحبس الاحتياطي حتى انتهاء التحقيق في القضية.