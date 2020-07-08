وفيما يلي آخر تطورات الوباء حول العالم:

- الولايات المتحدة تسجل 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدد الوفيات يتجاوز حاجز الـ130 الفا، بحسب إحصاء رويترز.

- سجلت الصين 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، هبوطا من ثماني حالات في اليوم السابق، وجميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

- بيانات معهد "روبرت كوخل" لأمراض المعدية، تظهر ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 397 إلى 197341، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 12 حالة إلى 9036.

- سجلت المكسيك 6258 إصابة جديدة بكورونا و895 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 268008، وحالات الوفاة إلى 32014.

- تسجيل ما يزيد عن 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

- سجلت الهند 22,752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 742,417 إصابة، وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 482 وفاة ليصل الإجمالي إلى 20,642 .