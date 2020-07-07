وقالت كابتن نيكول بلايميل إن تقارير وردت عن إطلاق نار الساعة السادسة والنصف صباحا تقريبا في مركز مشاة البحرية الجوية (توينتي ناين بالمز) بكاليفورنيا، على بعد 201 كيلو متر شرقي لوس أنجلوس.

وذكرت بلايميل أن الشرطة العسكرية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة، وتواصلت مع الشخص الذي أصيب بطلقة الرصاص بعد نحو ساعتين تقريبا.

وأضافت بلايميل أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي فرد آخر.

وتم رفع أوامر الثبات وعدم الخروج من القاعدة بحلول الضحى وأعيد فتح بوابة القاعدة.

ويعيش نحو 8500 شخص في القاعدة مترامية الأطراف والتي تغطي مساحة 600 ألف فدان.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان المصاب من قوات مشاة البحرية أم لا، كما لم يكشف الجيش عن هويته.

يشار إلى أن الجيش شرع في التحقيق في ملابسات الواقعة.