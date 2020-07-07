ووقع الحادث عصر الأحد، بحسب شهود عيان، أفادوا بأن الطائرتين اصطدمتا ببعضهما البعض فوق بحيرة "كور دالين"، التي كانت مكتظة بالزوار من محبي السباحة في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف الشهود أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث حتى الآن.

وقال شريف مقاطعة كوتيناي، حيث وقع الحادث، إن "التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرتين كان على متنهما ثمانية أشخاص، بين ركاب وأفراد طاقم".

وأضاف في بيان نشره، الاثنين: "في هذه المرحلة نعتقد أنه ليس هناك أي ناج"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولفت البيان إلى أن حطام الطائرتين استقر في قاع البحيرة على عمق حوالى 40 مترا، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من تحديد موقعه باستخدام السونار.

وفتحت سلطات النقل الجوي تحقيقا لتوضيح ملابسات الحادث.