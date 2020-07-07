ولم تتضح على الفور تفاصيل أكثر لكن بولسونارو كان أحد أشد من قللوا من شأن تهديد فيروس كورونا، من خلال اتهام السلطات الطبية العالمية، واتهام المعارضين بمحاولة تشويه سمعته، ورفضه سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي إنه زار مستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.

وينتشر مرض "كوفيد-19" بسرعة مفزعة في أكبر بلد لاتيني مع عدم وجود علامة على التباطؤ، حيث قامت المدن الكبرى برفع تدابير التباعد الاجتماعي، وبدأت في إعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأعمال غير الضرورية.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20229 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 620 وفاة.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت في المجمل مليونا و623 ألفا و284 إصابة فضلا عن 65487 حالة وفاة.