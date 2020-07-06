ووفقا لهذه النتائج الجزئية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات المركزية فإن لويس أبي نادر، مرشح الحزب الثوري المعاصر، حلّ أولا بفارق شاسع عن منافسه الرئيسي، مرشح حزب التحرير، غونزالو كاستيلو الذي حصل على 36 في المئة من الأصوات.

أما في المرتبة الثالثة فحلّ الرئيس السابق ليونيل فرنانديز، بحصوله على 8.8 في المئة من الأصوات، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ولويس أبي نادر البالغ من العمر 52 عاما، رجل أعمال يتحدّر من أصول لبنانية، وقد أعلن في 11 يونيو أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ومن شأن فوز أبي نادر، إذا ما تأكد، أن يضع حدا لـ 16 سنة من الحكم لحزب التحرير في الدومينيكان.

أما في حال لم يحصل أي من المرشحين على 51 في المئة من الأصوات، فستجرى دورة ثانية في 26 يوليو.

ودعي 7.5 ملايين ناخب إلى انتخاب الرئيس ونائبه ومجلسي الشيوخ والنواب، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة، حيث أحصت السلطات حتى الآن 34197 إصابة و 765 وفاة.