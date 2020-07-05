وقال ستانلي جونسون لصحفيين، الجمعة، خارج فيلته على جبل بيليون إنه "غير واثق 100 بالمئة" من رد فعل الجمهور البريطاني، إذ أنه توجه إلى اليونان "لقضاء وقت هادئ وتنظيم المنزل".

وقوبلت رحلته بانتقادات لأنها تنتهك قيود كورونا في اليونان.

وتلقت حكومة اليونان إشادات للأعداد المنخفضة نسبيا من الإصابات المؤكدة بالفيروس.

ورغم حماسها لافتتاح موسم السياحة الصيفي، مددت أثينا حظرها على الرحلات القادمة من بريطانيا حتى 15 يوليو وسط مخاوف من استمرار ارتفاع معدل الإصابات في بريطانيا.