وقال موقع "فوكس نيوز" الأميركية إن أحدث استطلاعات الرأي الحكومية والوطنية تشير إلى أن بايدن يتصدر السباق نحو البيت الأبيض.

ونقل الموقع عن الجمهوري كارل روف والمساهم في "فوكس نيوز" قوله إن ترامب "متخلف" عن السباق.

وأضاف "في بعض الولايات، هناك تقارب بينهما، لكن لنكن صادقين، الرئيس متخلف اليوم.. كل الاستطلاعات الوطنية تقول إنه متخلف عن السباق".

ويتصدر الديمقراطي البالغ من العمر 77 عاما بنسبة 8.8 نقطة مئوية الاستطلاعات الوطنية التي أعدتها "Real Clear Politics".

وانتقد ترامب مرارا وتكرارا الاستطلاعات، واصفا إياها بـ"المزيفة"، وقال "أحصل على أرقام استطلاعات داخلية جيدة جدا".

لكن روف، الذي يعتبر من مؤيدي ترامب ومستشار الرئيس جورج دبليو بوش، أثار مخاوفا بشأن أرقام الاستطلاعات، وذكر "ترامب يواجه حاليا عجزا.. وهذه أشياء تحدث خلال الحملات".

وتابع "هذا مناخ سياسي عادي.. خصوصا وأن البلاد تواجه أسوأ جائحة في القرن وتدهور الاقتصاد بسببه والاحتجاجات الوطنية ضد العنصرية.."

وعاد روف ليقول إن ترامب وحملته "لديهم الكثير من الأدوات لتصحيح مسار السفينة".

وخلال الانتخابات الرئاسية الماضية، كانت جل الاستطلاعات ترجح كفة هيلاري كلينتون، لكن ترامب فاز في نهاية المطاف بالرئاسة.