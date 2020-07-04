وفيما يلي آخر تطورات الوباء حول العالم:

- سجلت الولايات المتحدة أكثر من 57 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- ولايات ألاباما وألاسكا وإيداهو ومسيسبي ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتنيسي، الاميركية، تسجل أرقاما يومية قياسية لحالات الإصابة الجديدة.

- الصحة الكويتية: شفاء 667 مصابا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 39943.

- روسيا تسجل 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 674515، فيما سُجلت 168 وفاة، ليصبح العدد الإجمالي 10027 حالة.

- بيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية" تظهر ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 422 إلى 196096، وعدد الوفيات بواقع 7 حالات إلى 9010.

- سجلت اليابان نحو 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث يوم على التوالي يزيد فيه عدد الحالات اليومية عن المئة.

- أبلغت كوريا الجنوبية عن 63 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لتواصل الحالات الظهور على مدى أسابيع، مع اكتشاف مجموعات عدوى جديدة في أجزاء مختلفة من البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 13030، من بينهم 283 حالة وفاة.