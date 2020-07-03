وفيما يلي آخر أخبار الوباء لحظة بلحظة حول العالم:

- الهند تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بعد تجاوزها لـ20,903 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 625,544.

- وزارة الصحة الهندية تسجل 379 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 18,213، فيما بلغ عدد المتعافين 379,892.

- سجلت الولايات المتحدة نحو 53,069 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، ليرتفع إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 إلى أكثر من 2,7 مليون شخص.