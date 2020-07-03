اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم من 11 مليون إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى أكثر من 524 ألفا، وتجاوز عدد المتعافين الـ6 ملايين.
وفيما يلي آخر أخبار الوباء لحظة بلحظة حول العالم:
- الهند تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بعد تجاوزها لـ20,903 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 625,544.
- وزارة الصحة الهندية تسجل 379 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 18,213، فيما بلغ عدد المتعافين 379,892.
- سجلت الولايات المتحدة نحو 53,069 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، ليرتفع إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 إلى أكثر من 2,7 مليون شخص.