وقالت ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحفي "نعتقد أن هناك بعض التهوين في الحالات" مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لتحسين إجراءات التتبع.

لكن مويتي أكدت أيضا أن هناك "مشكلة هائلة وأزمة حقيقية في الوصول" إلى مواد الاختبار الخاصة بفيروس كورونا في القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وقالت إنه ليس في استطاعتها تحديد البلدان التي تشتري إمدادات، لكنها أشارت إلى الدول الأكثر ثراءً التي تقدم طلبات شراء كبيرة.

واضافت "بشكل عام، أصبحت السوق مشوهة للغاية بعض هذه العناصر الرئيسية". ونتيجة لذلك، ليس هناك "شك" في وجود ثغرات في الاختبار في أفريقيا، حيث لا تزال الكثير من القدرات تتركز في عواصم القارة المكونة من 54 دولة، لكنها، في الوقت نفسه، تعتقد أنه لا يوجد عدد كبير من حالات كوفيد-19 التي لم يتم اكتشافها.

وأفاد تقدير لرويترز يستند إلى إحصاءات حكومية وبيانات منظمة الصحة بأن أفريقيا سجلت، حتى اليوم، 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا، مع وفاة 10297 وتعافي 196 ألفا و944 مريضا.

وتتصدر جنوب أفريقيا القارة في عدد الحالات المؤكدة، إذ يوجد بها أكثر من 159 ألف حالة، وعدد الاختبارات التي أجريت تبلغ أكثر من 1.6 مليون.