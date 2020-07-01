وصنفت الشركة مجموعة فرعية من أتباع بوغالو بأنها منظمة خطيرة، مما يعرضها وللمرة الأولى لعقوبات تطبقها فيسبوك على 250 جماعة ومنظمة أخرى تؤمن بتفوق العرق الأبيض.

ويأتي التحرك بعد 4 أيام من قرار وزير العدل الأميركي، وليام بار، تأسيس قوة مهام لمواجهة المتطرفين، الذين يناهضون الحكومة وينتهجون العنف ومنهم أعضاء بوغالو وكذلك حركة أنتيفا اليسارية.

وقالت فيسبوك في منشور: "تم منع هذه الشبكة التي تتبنى العنف من الظهور على منصتنا وسنحذف أي محتوى يمجدها أو يؤيدها أو يمثلها".