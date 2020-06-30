وسيسمح الاتحاد الأوروبي لمواطني 14 دولة بدخول دول الاتحاد الـ27، ابتداء من الأربعاء، مع تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وضمت قائمة "الدول الآمنة" 3 دول عربية، وهي الجزائر والمغرب وتونس، والتي سيسمح لمواطنيها بالسفر لدول الاتحاد الأوروبي من دون قيود.

وضمت القائمة كذلك دول أستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والأوروغواي.

وخلت القائمة من الدول التي يتسارع فيها انتشار الوباء في الأشهر الماضية، مثل الهند وروسيا والبرازيل والولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "بي بي سي"، اختلفت بعض الدول الأوروبية حول الدول التي تشملها القائمة.

وأرادت إسبانيا وألمانيا قائمة أصغر من الحالية، بسبب مخاوفهما من تفشي الفيروس في بلادهما من جديد، بينما طالبت اليونان والبرتغال بقائمة أطول بسبب اعتمادهما الكبير على السياحة التي تأثرت كثيرا بسبب جائحة كورونا.

ومن ناحية أخرى، طالبت فرنسا بمنع دخول مواطني أي دولة تمنع دخول الطائرات الأوروبية لبلادها.