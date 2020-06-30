ووفق مراسلتنا فإن العملية الأمنية مستمرة، وأنه جرى إغلاق الجزء الأكبر من المركز التجاري، وتجري قوات الشرطة الفرنسية عمليات تفتيش، إضافة الى مراجعة بيانات كاميرات المراقبة.

وبدأت العملية الأمنية في العاصمة الفرنسية، بعد ورود اتصال بالشرطة يفيد بمشاهدة شخص مسلح في الموقع.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الفرنسية إن العملية الأمنية في منطقة "لا ديفينس" التجارية، الواقعة غربي العاصمة الفرنسية باريس، انتهت، وأنه لا أساس للمخاوف من احتمال وجود مسلح في المنطقة، بحسب رويترز.

وقالت إدارة الشرطة في تغريدة، على حسابها على تويتر، تشير إلى نهاية العملية: "التحقيقات في المنطقة انتهت. في هذه المرحلة لم يتم رصد أي شخص مشبوه."