وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمام مجلس العموم إن المتاجر "غير الأساسية"، التي أعادت فتح أبوابها في عموم إنجلترا في منتصف يونيو الجاري سيعاد إغلاقها في ليستر اعتبارا من الثلاثاء، في حين سيتم إغلاق المدارس اعتباراً من الخميس.

وأضاف أنّ الحكومة ستجري خلال أسبوعين تقييماً لهذه التدابير.

وتابع: "يجب أن نسيطر على هذا الفيروس. علينا أن نحافظ على سلامة الناس. هذه الإجراءات تصبّ بعمق في مصلحة الوطن. نحن لا نتخذ هذه القرارات هكذا بسهولة، ولكننا نضع مصلحة شعب ليستر في قلوبنا".

وأوضح أن المدينة مثلت نحو 10 بالمئة من جميع الحالات الإيجابية في البلاد الأسبوع الماضي، وأن معدل الإصابة على مدى الأيام السبعة هناك بلغ 135 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال عن ثاني أعلى مدينة.

ويأتي هذا القرار قبيل أيام من خطوة ضخمة يتوقّع أن تخطوها إنجلترا، السبت، على طريق التعافي من الوباء مع إعادة فتح الحانات والمطاعم والفنادق وصالونات تزيين الشعر.

وشدد الوزير على أن فرض تدابير إغلاق على المستوى المحلي أمر لا بد منه للسيطرة على الوباء.

وقال: "مثل هذه الإجراءات المحلية هي أداة مهمّة في ترسانتنا للتعامل مع الأوبئة في الوقت الذي تعود فيه البلاد للوقوف على قدميها مجدّداً".

وأضاف "لا يمكننا أن نوصي بتخفيف الحجر في 4 يوليو في ليستر"، مناشداً سكّان المدينة البالغ عددهم 340.000 نسمة البقاء في منازلهم "قدر الإمكان".

وتم تسجيل ما يقرب من 3000 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في ليستر منذ بداية الوباء في مارس، بينها 866 إصابة سجّلت خلال الأسبوعين الماضيين، وفقاً للسلطات المحلية.