ولم يتضح عدد الأشخاص الذين تمكنوا من السباحة والوصول إلى بر الأمان.

وقال ديباشيش باردهان، نائب مدير خدمات الإطفاء والدفاع المدني، إن رجال الإنقاذ يواصلون البحث في النهر.

وقالت روزينا إسلام المسؤولة بخدمات الإطفاء، إن رجال الإنقاذ انتشلوا 28 جثة بعد ظهر، الاثنين، من بينها 3 لأطفال.

وأضافت أن العبارة "مورنينغ بيرد" كانت تسير في نهر "بوريغانغا" في طريقها إلى العاصمة دكا، من منطقة مونشيغانغ المجاورة، عندما ارتطمت بعبارة أكبر منها بالقرب من مدينة شيامبازار، وانقلبت.

وقالت إن العبارة الثانية غادرت المكان بعد الحادث.

وحوادث غرق العبارات شائعة في بنغلادش، التي تحتوي عشرات الأنهار الصغيرة وتجري بها عبارات تفتقر إلى معايير السلامة.