ووقع الحادث يوم الأحد قبالة الساحل الشمالي الغربي لمقاطعة أوكسيدنتال ميندورو، بحسب ما نقل موقعا "إنكوايرر" و"رابلر" الإخباريين عن خفر السواحل.

وفي حين أفاد موقع "إنكوايرر" أن عدد المفقودين 12 صيادا، قال موقع "رابلر" إن العدد قد يكون أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن حادث الاصطدام وقع بين قارب الصيد الفلبيني و"سفينة شحن صينية" ترفع علم هونغ كونغ.

ونقل "إنكوايرر" عن ضابط في خفر السواحل قوله: "عندما وصل (طاقمنا) إلى المنطقة كان لا يزال بوسعهم رؤية قارب الصيد منقلبا، لكنهم لم يعثروا على أي شخص".

وأضاف الضابط أن تيارا قويا حال دون استمرار عمليات البحث مساء الأحد، لكنها استؤنفت فجر الاثنين.