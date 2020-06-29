ونشرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الإحصاءات الجديدة، الأحد.

وتضم جنوب أفريقيا أكثر من ثلث إصابات القارة، حيث سجلت 7210 حالات جديدة، في أكبر زيادة يومية لدولة أفريقية حتى الآن.

وقال بيان صادر عن وزير الصحة زويليني مخيز إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بلغ الآن 131800 إصابة مؤكدة، بينها 2413 حالة وفاة بمعدل 1.8 بالمئة.

وتضم مقاطعة كيب، الواقعة غرب جنوب أفريقيا، التي تضم مدينة كيب تاون، 45 بالمائة من الحالات. لكن مقاطعة غوتنغ، التي تضم أكبر مدن البلاد مثل جوهانسبرغ، والعاصمة بريتوريا، تشهد تصاعدًا في انتشار الفيروس، تمثل 26 بالمائة من الإصابات في البلاد.

وتضم مقاطعة إيسترن كيب، التي تضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، 18 بالمئة من الحالات في البلاد.