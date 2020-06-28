ونقل التلفزيون الاسكتلندي عن جاريث جريفيث المفتش بالشرطة قوله إن الواقعة "اعتداء مستهدف ولا نعتقد بأن هناك تهديدا على السكان بشكل عام".

ولم يتم إلى حدود الساعة كشف مزيد من التفاصيل عن الحادث.

ويوم الجمعة، تعرض ستة أشخاص من بينهم شرطي للطعن في فندق بوسط المدينة قبل أن تقتل الشرطة المهاجم بالرصاص.

وقالت الشرطة آنذاك إنها لا تتعامل مع الحادث "كعمل إرهابي".

وكان يجري استخدام الفندق الذي وقع فيه الهجوم لإيواء طالبي اللجوء خلال جائحة فيروس كورونا.