وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، فإن القائمة تشمل مواطني 15 دولة حول العالم، وهي على النحو التالي:

أستراليا

كندا

اليابان

جورجيا

المغرب

الجزائر

تونس

رواندا

صربيا

كوريا الجنوبية

تايلاند

الأوروغواي

الصين

نيوزيلندا

صربيا

لكن الدبلوماسيين الأوروبيين لم يصوتوا على القرار، إذ طلبوا مزيدا من الوقت للتشاور بشأن القائمة، على أن يتم التصويت على القائمة وحسم المسألة بصورة نهائية، الاثنين، خاصة في ظل وجود خلافات بشأن السماح للصين من عدمه.

ولم يتفق هؤلاء على قائمة مشتركة للدول التي سيمنع سفر مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم اتفقوا على قائمة أولية من الدول ذات الوضع الوبائي الجيد، والتي سيتح لسكانها السفر للدول المنضوية في فضاء "شنغن".

وشمل الاتفاق مراجعة القائمة كل أسبوعين، بناءً على الوضع الوبائي.

ويشترط لقبول زيارة مواطني هذه الدول المعاملة بالمثل لرعايا الدول الأوروبية، إضافة إلى معايير أخرى تشمل ألا يزيد معدل الإصابات بقيروس كورونا في هذه الدول عن المعدل في الاتحاد الأوروبي، وهو 16 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" أن سكان قطر والبرازيل والولايات المتحدة وروسيا لن يتمكنوا من دخول دول الاتحاد الأوروبي إلا في حال تحسن الحالة الوبائية فيها، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا فيها بشكل كبير.