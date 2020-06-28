وقالت "نوراد" في بيان إن مقاتلات إف-22 "اعترضت 4 طائرات استطلاع روسية تو-142 دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في آلاسكا في 27 يونيو.

وأضافت قيادة دفاع الفضاء الجوي للولايات المتحدة وكندا أن "طائرات تو-142 اقتربت أقل من 65 ميلا بحريا (120 كلم) من جنوب جزر ألوتيان التابعة لآلاسكا وبقيت في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي نحو ثماني ساعات"، وأشارت إلى أن الطائرات لم تخترق المجال الجوي الأميركي.

ومنطقة تحديد هوية الدفاع الجوي هي نطاق تقع مراقبة الحركة الجوية داخله من طرف جيش دولة أو دول، ويتجاوز مجالها الجوي الوطني، وذلك لإتاحة وقت إضافي لرد الفعل في حال رصد مناورة معادية.

وحددت الولايات المتحدة 4 مناطق مماثلة، وأقامت عشرات الدول الأخرى مناطق خاصة بها أيضا.

ويمتد نطاق المراقبة في آلاسكا نحو 320 كلم من سواحلها.

وهذه المرة الرابعة التي تعترض فيها الولايات المتحدة طائرات عسكرية روسية قرب آلاسكا هذا الشهر.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في مايو صورا تظهر قاذفتين أميركيتين من طراز "بي-1" أثناء اعتراضهما من طرف الدفاع الجوي الروسي بعد تحليقهما فوق بحر البلطيق والبحر الأسود قرب روسيا