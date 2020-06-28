وقالت هيئة الادعاء الملكية إنها أذنت لشرطة مكافحة الإرهاب بتوجيه 3 تهم بالقتل و3 بالشروع في القتل إلى الليبي خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما.

ومن المقرر أن يمثل سعد الله أمام محكمة وستمنستر الجزئية، الاثنين.

وقال محققون إن سعد الله اندفع إلى متنزه في ريدينغ، التي تبعد نحو 65 كيلومترا غربي لندن، بينما كان رواد المتنزه يستمتعون بشمس المغيب، وهاجم أشخاصا بسكين قبل أن يعتقله أفراد عزل من أجهزة الأمن.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على شاب في الخامسة والعشرين من عمره للاشتباه بارتكابه جريمة القتل ثم جرى احتجازه لاحقاً بموجب قانون الإرهاب.

وكانت السلطات البريطانية منحت سعد الله حق اللجوء إلى المملكة المتحدة، لكنه أخضع لمراقبة جهاز المخابرات البريطاني الداخلي "أم أي 5 العام الماضي.

وجاءت هذه المراقبة بناء على معلومات مخابراتية عن طموحه بتنفيذ أعمال متطرفة ومحاولته السفر إلى ليبيا، غير أن خططه لم تسفر عن شيء، الأمر الذي حال دون استيفاء المعايير اللازمة لإجراء تحقيق شامل حوله.