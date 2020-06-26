ويشكل هذا التعاون مع الفاتيكان جزءا من وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وقعت في أبوظبي من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وتستهدف المساعدات المحتاجين في مدنية إيكيتوس في البيرو، وهي مدينة يقطنها 400 ألف نسمة، وتقع على أحد منعرجات نهر الأمازون في غابة الأمازون الكثيفة في البيرو، وتأتي كذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدرات القطاع الصحي والمحتاجين في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة "كوفيد-19".

وقال جاسم سيف الشامسي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في ليما: "إن إرسال طائرة المساعدات اليوم إلى البيرو يعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم يد العون لعدد كبير من الدول، وذلك إيمانا من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بأن التضامن الدولي وتوحيد الجهود والإمكانيات ضرورة ملحة في مواجهة جائحة تعد هي الأخطر على البشرية".

ونقلت وكالة الإمارات للإنباء (وام) عن الشامسي قوله "تقف دولة الإمارات اليوم إلى جانب أبناء الشعب في البيرو من خلال المساهمة في توفير المستلزمات والإمدادات والمواد الغذائية، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين التي تمتد لفترات طويلة من التعاون البناء والتوافق على كافة الأصعدة".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 995 طنا من المساعدات إلى أكثر من 69 دولة.