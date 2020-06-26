وقضت محكمة في أنقرة في أحكامها بالسجن المشدد مدى الحياة بحق 86 مشتبها، لإدانتهم بتهم محاولة انتهاك الدستور، فيما عاقبت 35 شخصا بالسجن مدى الحياة بنفس التهم.

وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن المحكمة أصدرت تسع أحكام بالسجن "المشدد" مدى الحياة بحق الكولونيل السابق أركان أوكتيم بتهمة القتل العمد.

وبحسب وزير العدل التركي عبدالحميد غول فإن 15 محاكمة على صلة بالانقلاب متواصلة من بين 289 محاكمة في إطار أكبر عملية قضائية في تاريخ تركيا الحديث، والتي بدأت في 2017 والتي من المتوقع أن تستكمل في القريب العاجل.

واستؤنفت المحاكمات في تركيا هذا الشهر بعد توقفها لمدة ثلاثة شهور على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، بما في ذلك محاكمة رئيسية على صلة بالانقلاب تركّزت على الأحداث التي شهدتها قاعدة جوية في أنقرة اعتبرت مركز الانقلابيين.

وتتهم أنقرة المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتنفيذ الانقلاب، وهو أمر ينفيه بشدة.

وكان قد تم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم غولن بينما أقيل مئة ألف موظف من القطاع العام بشبهات مماثلة.