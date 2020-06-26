وجاء التصويت في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتأييد 236 عضوا ومعارضة 181، على أساس حزبي إلى حد بعيد، بعد شهر من وفاة جورج فلويد وهو محتجز لدى الشرطة الأمر، الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع على وحشية الشرطة، لا سيما مع الأميركيين من أصل أفريقي.

لكن من غير المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون، الأربعاء، دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لإصلاح الشرطة، متعهدا بأن يعبد الطريق أمام الالتزام بأعلى "المعايير المهنية".

وأوضح ترامب أنه "سيمنع الجثو على الركبتين والضغط على الرقبة"، مضيفا "ننظر إلى تعزيز واستخدام السلوكيات البديلة الأخرى غير استخدام الأسلحة والعنف، وسيتشارك الشرطة المعلومات حول انتقال السلوكيات من شرطي إلى آخر، ويمكن الإبلاغ عن شرطي مسيء في سلوكياته ضد المواطنين".