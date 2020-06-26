سكاي نيوز عربية - أبوظبي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، أن انفجارا كبيرا هز منطقة سرخة حصار شرقي العاصمة طهران، فيما أعلن التليفزيون الرسمي عن فتح تحقيق في هذه الانفجارات.