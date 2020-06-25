وقالت جريدة "ريستو ديل كاردينو" اليومية، إنه تم تسجيل 46 إصابة، 44 منها لا تظهر عليها أعراض، في صفوف عمال المستودع التابع لشركة "بارتوليني".

وأشارت إلى أنه يوجد بين المصابين سائقان، موضحة أنه تم إغلاق المستودع، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ودفعت إيطاليا، أول بلد تضرر بشدة بالوباء بعد الصين، كلفة باهظة، إذ سجلت حتى الآن 34 ألفا و644 حالة وفاة، من بين 239 ألفا و410 إصابات، وفق أرقام السلطات الصحية.

وبالرغم من أن الوباء يبدو اليوم تحت السيطرة، مع تسجيل ما بين 18 و30 وفاة يومية بداية هذا الأسبوع، وتراجع عدد الإصابات، فإن بؤرتان ظهرتا للعدوى في روما قبل أسبوعين.

كما دعت السلطات الصحية إلى "الحيطة" بعد ظهور "إشارات تحذيرية" في وقت "لا يزال انتشار فيروس كورونا نشطا".

ونشر باحثون إيطاليون مقالا، الأربعاء، أكدوا فيه أن حالة الطوارئ بسبب وباء "كوفيد-19"، "انتهت"، مما أثار ردود فعل قوية في البلاد، مع خشية كثيرين من حدوث موجة وبائية ثانية.