وفي بيان لها، قالت الوكالة التي يوجد مقرها في لاهاي إن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت، في البيان، إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

و"رمديسيفير"، دواء ابتكرته شركة "غيلياد ساينسز" العالمية، وحصل على ترخيص استخدام الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفيات أميركا وبريطانيا، واليابان.

وأجريت حتى الآن تجربتان إكلينيكيتان على استخدام "رمديسيفير" في علاج المرضى المصابين بالفيروس، وكانت نتائج كلاً منهما إيجابية، مما أسهم في سرعة التعافي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الفعالية الكاملة والسلامة الخاصة بالعلاج لا تزال قيد التحقيق.

وكانت "غيلياد ساينسز" بدأت اختبار هذا العقار، بعد أن أظهر نجاحا في مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس.

وذكرت أيضا أن هذا العقار استخدم في حالات الطوارئ إبان تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.