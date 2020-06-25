وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد إصابات "كوفيد 19" سيبلغ 10 ملايين شخص بحلول الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأميركيتين.

وفيما يلي أحدث مستجدات فيروس كورونا في العالم ليوم الخميس:

- أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد 665 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 21967، فيما سجلت 9 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 165.

- سجلت الهند 16 ألفا و922 إابة جديدة بفيروس كوورنا، وهو أعلى معدل يومي للإصابات، ليقفز العدد الاجمالي للحالات إلى 473 ألفا و719 شخصا.

- رصدت سلطات الصحة في الصين 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 83 ألفا و449 حالة.

- ذكرت وسائل إعلام أميركية أنه سيتم فرض الحجز الصحي الاحترازي على العشرات من عناصر الشرطة السرية بعد تجمع انتخابي للرئيس دونالد ترامب في أوكلاهوما.

- بدأ باحثون برازيليون اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا طورته جامعة أوكسفورد البريطانية، على متطوعين، وفقما ذكرت جامعة ساو باولو الفدرالية.

- قالت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إن غاباري باركر وأليكس لين ثنائي سكرامنتو كينغز، ومالكولم بروجدون لاعب إنديانا بيسرز، تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

- أعلن صندوق النقد الدولي أن وباء "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم تسبب بأزمة اقتصادية "غير مسبوقة"، ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9 بالمئة، وتهدد بخسارة 12 تريليون دولار على مدار عامين.