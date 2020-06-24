ومنعت روسيا مؤقتًا المواطنين الصينيين من الدخول إلى أراضيها في فبراير الماضي، في محاولة لمنع تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، الذي نشأ في الصين.

مع تصاعد انتشار فيرروس كورونا في روسيا في أبريل المنصرم، شددت الصين الإجراءات الأمنية على حدودها مع روسيا، لمنع موجة ثانية من الوباء قد تكون قادمة من الخارج.

وانتقدت سفارة الصين في روسيا موطنيها الذين يزورون نتائج اختبار كوفيد-19، الأمر الذي "يتسبب بضرر كبير للآخرين ويقوض عمل الصين لمكافحة تفشي المرض"، وفق ما قالت السفارة على حسابها في "وي تشات" في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوعدت سفارة الصين، الاثنين الماضي، على حسابها في "وي تشات"، الذين قدموا تقارير اختبار مزيفة، وقالت إنهم "سيتحملون المسؤولية القانونية" عما قاموا به.

وتطلب الصين من العائدين من روسيا تقديم فحص لفيروس كورونا، يشمل نتائج اختبار الحمض النووي، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من السفر من روسيا إلى الصين.

ولم تحدد السفارة الصينية في موسكو عدد الصينيين الذين سافروا بتقارير اختبار مزورة، أو المدن التي غادروا منها وهبطوا فيها. ولم يتضح أيضًا ما إذا كانت اختبارات الركاب إيجابية بالفعل.

وبدأت روسيا في تسجيل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوائل مارس الماضي، وأكدت منذ ذلك الحين اكتشاف أكثر من 600 ألف حالة، لتكون ثالث أكثر دول في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.