واعلن رئيسي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "وضع الكمامات يجب أن يكون إلزاميا".

وأضاف "إذا وضعنا الكمامات خصوصا في الأماكن المغلقة وخلال التجمعات يمكننا أن نخفض فعليا (تفشي) فيروس كورونا المستجد".

وسجلت إيران رسميا أول حالة بكوفيد-19 في 19فبراير وباتت أكثر دولة متضررة بالوباء في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي المتلفز اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عن 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة في أعلى حصيلة يومية منذ السادس من أبريل (136 وفاة).

وهو سادس يوم على التوالي الذي يسجل خلاله أكثر من مئة حالة وفاة بكوفيد-19.

وأعلنت لاري أن العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي الفيروس في البلاد بلغ 9996 شخصا.

وأضافت أن البلاد سجلت أيضا 2531 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية أي عدد إجمالي 212 ألفا و501.

ويشكك خبراء أجانب في الأعداد التي تنشرها الحكومة ويرى مسؤولون إيرانيون انها أقل من الواقع.

ولم تفرض السلطات الإيرانية حجرا إلزاميا في البلاد لكنها أغلقت المدارس وألغت المناسبات العامة وحظرت التنقل بين محافظات البلاد في مارس قبل أن ترفع تدريجيا القيود اعتبارا من أبريل.