وتزايدت حدة التوترات السياسية بين الكوريتين بسبب خطط جماعات في كوريا الجنوبية لإطلاق منشورات دعائية تقول كوريا الشمالية إنها تمثل خرقا لاتفاق بين البلدين استهدف منع المواجهة العسكرية.

وقبل أيام نسفت كوريا الشمالية مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كايسونغ بالشمال.

وكانت بيونغيانغ وجهت إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة، وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018.

وذكرت وسائل إعلام حكومية في وقت سابق أن جيش كوريا الشمالية على استعداد لاتخاذ إجراء إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنها تدرس "خطة عمل" لإعادة دخول المناطق التي أخليت من السلاح بموجب اتفاقية بين الكوريتين و"تحويل الخط الأمامي إلى حصن".

وقال الجيش الكوري الشمالي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "جيشنا سينفذ بسرعة وبشكل تام أي قرارات وأوامر للحزب والحكومة".