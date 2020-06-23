وقال رئيس وزراء مقاطعة شمال الراين - ويستفاليا، أرمين لاشيت "سنعيد فرض الحجر في جميع أنحاء كانتون غوترسلوه" البالغ عدد سكانه حوالى 360 ألف نسمة ويقع في غرب البلاد.

وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلن أمس الاثنين، أن بلاده ستقوم "بكل ما يجب القيام به" لاحتواء تفشي فيروس كورونا المرتبط بمسلخ كبير.

وأدى تفشي المرض هناك، حيث العديد من العمال من المهاجرين من أوروبا الشرقية، إلى رفع معدل الإصابة اليومي في ألمانيا.

وقد أرسلت السلطات علماء الفيروسات، وفرق تتبع العدوى، والجيش الألماني للمساعدة، في احتواء تفشي المرض في المنطقة.

ويقول مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا إن البلاد شهدت 190359 حالة إصابة مؤكدة و8885 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.