وفي ما يلي آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس حول العالم ليوم الثلاثاء:

- وزارة الصحة الفلسطينية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وبذلك يصل عدد الإصابات إلى 1001.

- رصدت الهند 14 ألفا و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 وفاة، ليصل عدد الإصابات إلى 440 ألفا و215 شخصا، والوفيات إلى 14 ألفا و11 نسمة.

- سجلت الولايات المتحدة 425 حالة وفاة إضافية ناجمة عن "كوفيد 19"، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة في هذا البلد 122 ألف وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز".

- أقرت كوريا الجنوبية بأنها تواجه منذ منتصف مايو "موجة ثانية" من انتشار فيروس كورونا، مع تسجيل 35 إلى 50 حالة جديدة يوميا، خصوصا في العاصمة سول وضواحيها.

- قررت السعودية تنظيم موسم الحج بعدد "محدود جدا" من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها فقط، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

- تخطت جنوب إفريقيا عتبة المئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين قاربت حصيلة وفيات الوباء على أراضيها ألفي حالة.

- حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا "لا يزال يتسارع" حول العالم، مما يؤكد وجوب عدم "الانخداع" بالأنباء السارة المتعلقة بالوباء في بعض الدول.