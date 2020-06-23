أشارت أحدث الإحصاءات إلى إصابة 9 ملايين وأكثر من 200 ألف شخص بفيروس كورونا في العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات 474 ألف نسمة، وذلك منذ ظهرو الفيروس في الصين لأول مرة في ديسمبر الماضي.
وفي ما يلي آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس حول العالم ليوم الثلاثاء:
- وزارة الصحة الفلسطينية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وبذلك يصل عدد الإصابات إلى 1001.
- رصدت الهند 14 ألفا و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و312 وفاة، ليصل عدد الإصابات إلى 440 ألفا و215 شخصا، والوفيات إلى 14 ألفا و11 نسمة.
- سجلت الولايات المتحدة 425 حالة وفاة إضافية ناجمة عن "كوفيد 19"، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة في هذا البلد 122 ألف وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز".
- أقرت كوريا الجنوبية بأنها تواجه منذ منتصف مايو "موجة ثانية" من انتشار فيروس كورونا، مع تسجيل 35 إلى 50 حالة جديدة يوميا، خصوصا في العاصمة سول وضواحيها.
- قررت السعودية تنظيم موسم الحج بعدد "محدود جدا" من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها فقط، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
- تخطت جنوب إفريقيا عتبة المئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين قاربت حصيلة وفيات الوباء على أراضيها ألفي حالة.
- حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا "لا يزال يتسارع" حول العالم، مما يؤكد وجوب عدم "الانخداع" بالأنباء السارة المتعلقة بالوباء في بعض الدول.