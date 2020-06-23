وقال شتيفن زايبرت، إن 20 عاملا في مجزر ومصنع لحوم توينيس في منطقة غويترسلوه دخلوا المستشفى، والعديد منهم في العناية المركزة.

وأضاف زايبرت في تصريحات للصحفيين في برلين الاثنين "نأمل بشدة أن يشفى كل الذين أصيبوا بالمرض.. يجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد."

وسعت السلطات جاهدة لوقف انتشار المرض، من خلال إصدار أوامر بإجراء فحوص جماعية لجميع العمال ووضع آلاف الأشخاص في الحجر الصحي.

وأدى تفشي المرض في توينيس، حيث العديد من العمال من المهاجرين من أوروبا الشرقية، إلى رفع معدل الإصابة اليومي في ألمانيا.

وقد أرسلت السلطات علماء الفيروسات، وفرق تتبع العدوى، والجيش الألماني للمساعدة، في احتواء تفشي المرض في المنطقة.

ويقول مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا إن البلاد شهدت 190359 حالة إصابة مؤكدة و8885 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.