وتجاوز عدد الأميركيين المتوفين بالفيروس قتلى الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى.

وأوضح إحصاء رويترز عن ضحايا مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس أن متوسط عدد الوفيات اليومي في يونيو يسجل نحو 800 حتى الآن، انخفاضا من ألفي وفاة يوميا خلال أبريل.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة أكثر من 2.2 مليون شخص، وهو الأعلى في العالم، تليها البرازيل بأكثر من مليون حالة إصابة، وتزداد العدوى بوتيرة سريعة في الهند.