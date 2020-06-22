فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 455 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أفاد مراسلنا في نيودلهي.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 13699 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19 في الهند.

كما سجلت 14821 إصابة جديدة بالفيروس، ليقترب عدد الإصابات الإجمالي من نصف مليون إصابة، حيث بلغ 425282 إصابة.

أما عدد حالات التعافي من وباء كوفيد-19 فقد بلغت 237196 حالة.

وبهذا تصبح الهند الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميا من حيث عدد الوفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا أودى، منذ بدء تفشيه في أواخر ديسمبر الماضي في الصين، بأكثر من 465 ألف شخص على الأقل حول العالم، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأحد.

وسجلت رسميا أكثر من 8.89 ملايين إصابة في 196 بلدا ومنطقة في مختلف أرجاء العالم.