وأوضح وولف لشبكة "إن.بي.سي" الأميركية أن إدارة ترامب تعتبر البرنامج غير قانوني، مضيفا أن المحكمة العليا لا تختلف معه.

وكانت المحكمة أصدرت، الخميس الماضي، حكما يمنع ترامب من إنهاء البرنامج.

وأضاف "لم يتضمن قرار (القضاة) في أي جزء منه ما يشير إلى أن البرنامج قانوني. هم ببساطة لم يعجبهم الحيثيات والإجراءات التي استخدمناها".

وعرقلت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، جهود ترامب لإلغاء البرنامج، الذي أصدره سلفه باراك أوباما ويحمي ما يقرب من 649 ألف مهاجر من الترحيل.

وقال ترامب، السبت، إن إدارته ستعيد تقديم خطط لإلغاء البرنامج، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وذكر وولف لشبكة "سي.بي.إس" أن الإدارة ستستمر في تجديد تأشيرات الدخول للأشخاص، الذين يشملهم البرنامج، لكنها ستبحث عن طريقة لإنهائه بشكل دائم.