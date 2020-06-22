وظهر ملف "بي دي إف" يحتوي على نسخة من كتاب "الغرفة التي شهدت الأحداث"، يقدم إصدارًا مجانيًا ومقرصنًا من كتاب بولتون، الذي زعم ترامب أنه يحتوي على مواد سرية لم يكن ينبغي نشرها.

وقال المتحدث باسم دار النشر "سايمون أند شوستر"، أدم روثبرغ، الأحد: "نعمل جاهدين لإزالة هذه الأشياء غير القانونية الواضحة لانتهاك حقوق النشر".

كثيرا ما كانت القرصنة مصدر قلق كبير بين الناشرين، خاصة في العصر الرقمي، على الرغم من أن تأثيرها الفعلي على المبيعات غير محدد.

ويحتل كتاب "الغرفة التي شهدت الأحداث" المرتبة الأولى منذ أيام في قائمة أمازون للكتب الأكثر مبيعًا وسيتم إصداره رسميًا يوم الثلاثاء.

وأصدر قاضي اتحادي حكما بأحقية "سايمون آند شوستر" في نشر الكتاب على الرغم من ادعاء إدارة ترامب أنه قد يضر بالأمن القومي.

كان من المقرر نشر الكتاب في مارس، لكنه تأجل مرتين للنظر في اعتراضات البيت الأبيض.

وقال الفريق القانوني لبولتون إنه أمضى شهورا في معالجة مخاوف البيت الأبيض بشأن مدى سرية بعض المعلومات، وتلقى تأكيدات في أواخر أبريل من المسؤول الذي كان يعمل معه أن المسودة لم تعد تحتوي على أي مواد من هذا القبيل.