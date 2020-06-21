وذكر مستشار ترامب السابق للأمن القومي، جون بولتون، في كتابه المرتقب "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، الأجواء المشحونة بين ترامب ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو في 2018.

ومع استمرار شكاوى ترودو من الجمارك التي فرضها ترامب على البضائع الكندية، قرر ترامب الانسحاب من اتفاقية مجموعة الـ7 التي روج لها ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

قبل أن يطلب ترامب من المسؤوليين الحكوميين، الهجوم على ترودو، خلال المقابلات التلفزيونية التي يظهرون بها، قائلا: "فقط هاجموا ترودو، لا تقلقوا بشأن الآخرين"، وفقا لكتاب بولتون الجديد.

وقال بولتون في كتابه: "ترامب لم يحب ترودو وماكرون قط، لكنه تحملهم، بينما عارضهم وتحداهم خلال الاجتماعات الدولية بداعي المزاح الممزوج بالجدية".

وأضاف: "أتوقع أنهم فهموا ما كان يفعله ترامب، وهم تماشوا معه لأنه ليس من مصلحتهم أن يكونوا على خلاف مع رئيس الولايات المتحدة".

يذكر أن قاض أميركي، رفض السبت، طلبا من إدارة الرئيس دونالد ترامب بإصدار أمر لمنع نشر كتاب لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون يزعم أن الرئيس طلب مساعدة الصين للفوز

وسعت الإدارة إلى استصدار إنذار قضائي مؤقت وأمر قضائي أولي ضد نشر كتاب "من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض"، قائلة إنه يحتوي على معلومات سرية ويهدد الأمن القومي.

والكتاب، الذي من المقرر أن يكون متاحا بالمتاجر، الثلاثاء، هو بالفعل في أيدي المنظمات الإعلامية.