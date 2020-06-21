فقد قال مسؤولون أمنيون لصحيفة الإندبندنت إن هناك احتمالا قويا بأن يكون الدافع مرتبطا بـ"الإرهاب"، ويفحص المحققون أيضا ما إذا كان المشتبه به يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل أن شرطة مكافحة الإرهاب اقتحمت شقة بعد أن طعن رجل "ليبي"، يبلغ من العمر 25 عاما، 3 رجال في منتصف العمر في حديقة فوربوري بمدينة ريدينغ، على بعد 65 كيلومترا من لندن، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب أيضا بإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

ووفقا لرويترز، فقد قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا عمره 25 عاما من ريدينغ للاشتباه بارتكابه جريمة القتل، وأضافت أنها لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين.

وقال كبير مفتشي الشرطة، إيان هنتر "لا توجد معلومات تشير إلى وجود أي خطر آخر على الناس ولكننا نحث الناس على أن يظلوا حذرين والإبلاغ عن أي شيء مريب باستدعاء الشرطة.

وأضاف "لا يجري التعامل مع ذلك على أنه حادث إرهابي ولكن رجال الشرطة يتعاملون مع الدافع وراء الحادث بعقل متفتح ويدعمهم زملاء من شرطة ساوث ايست لمكافحة الإرهاب".

وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة 3 أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في الحديقة. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مصداقية التسجيل بشكل مستقل.

وقال النائب عن ريدينغ في البرلمان البريطاني، مات رودا، لسكاي نيوز، إن المتنزه الواقع في منطقة تاريخية بالبلدة كان مزدحما كما هو معتاد خلال أمسيات السبت.

وأضاف "يرتاده الناس للجلوس ولقاء الأصدقاء وكان الناس يلتقون بشكل واضح هناك في تلك اللحظة ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وكانوا يتجاذبون أطراف الحديث مع الأصدقاء في هدوء في متنزه. هذا الحادث وقع في هذه الأجواء ولذلك كان صادما فعلا بشكل كبير بالنسبة للسكان المحليين".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية، ليل السبت الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة إثر تعرّضهم للطعن بسكين في حديقة ريدينغ، مشيرة إلى أنها "تستبعد في الوقت الراهن أن يكون الهجوم إرهابيا".

وقالت شرطة تيمز فالي في بيان إن "الوقائع ليست مصنفة في الوقت الراهن ذات طابع إرهابي"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المحققين "يبقون منفتحين بما خص الدوافع" ويعملون بالتنسيق مع شرطة مكافحة الإرهاب لجلاء ملابسات هذا الهجوم.

وأضافت أنها اعتقلت في مكان الهجوم المهاجم المفترض وهو شاب (25 عاما) ويتحدّر من مدينة ريدينغ، مشيرة إلى أنّه أودع الحبس الاحتياطي.