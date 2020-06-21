وقال ترامب مخاطباً أنصاره: "أودّ أن أشكركم، أنتم محاربون"، مندّداً بـ"وسائل الإعلام المضلّلة" التي قال إنّها لا تروّج سوى للأخبار "السلبية".

وكان فريق الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر أقرّ قبل ذلك بقليل بأنّ حجم المشاركة في التجمّع أتى أقلّ من المتوقّع.

واعتبر فريق الحملة الانتخابية أنّ السبب في ذلك هو تصرفات "متظاهرين راديكاليين" و"أسبوع من التغطية الإعلامية التهويلية".