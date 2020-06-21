ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن الشرطة قولها إنها تتعامل مع "حادث خطير" في حديقة بمدينة ريدينغ.

وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه.

وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن.

وأغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

وقال "سكاي نيوز" إنه ليس هناك إلى حدود الساعة أي دليل يربط بين الحادث والاحتجاجات ضد العنصرية.