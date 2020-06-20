وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "الشعب الكوري الشمالي الغاضب في جميع أنحاء البلاد يمضي قدما بشكل فعال في الاستعدادات لبدء توزيع منشورات على نطاق واسع".

وأضافت الوكالة أن "كل فعل لا بد وأن يقابل برد فعل مناسب ولا يمكن للمرء أن يشعر بمدى الايذاء الذي يسببه إلا عندما يجرب ذلك بنفسه".

وتنحي كوريا الشمالية باللائمة على المنشقين في إطلاق منشورات عبر الحدود وهددت بإجراء عسكري.

وفجرت بيونغيانغ يوم الثلاثاء مكتبا للاتصال بين الكوريتين لإظهار استيائها من المنشقين، ومن كوريا الجنوبية لعدم منعهم من إطلاق المنشورات.