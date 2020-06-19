ووفق ما ذكر موقع "سي تي في نيوز"، فإنه جرى استدعاء الشرطة في حدود الساعة 11:40 صباحا إلى أحد الأحياء القريبة من منطقة "لاندسون".

وقالت الشرطة إن "هناك العديد من الضحايا"، لكنها لم تكشف أي معلومات أخرى.

ووفقا لإدوارد باركس، مسؤول بشرطة تورونتو، فإن "عدة أفراد كانوا في مكان الحادث وكانوا يحملون أسلحة نارية".

وأضاف أن شهود عيان أفادوا برؤية سيارة تفر بعد إطلاق النار، بداخلها شخصان.

وفي أبريل الماضي، شهدت كندا عملية إطلاق النار "دامية" في منطقة نوفا سكوتيا الريفية، خلفت مقتل 23 شخصا.

وعلق رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، آنذاك على الحادث، بالقول "لم يكن يجب أن تحدث هذه المأساة. ليس للعنف مكان في بلدنا".