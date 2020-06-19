وأعلن مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها".

وأضاف "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعا، ويبقى مميتا، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

وأشار إلى أن المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

وأوضح غيبريسوس أن حوالي نصف الحالات المعلن عنها الجديدة كانت من الأمريكتين، بأعداد كبيرة أيضا من جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وشدد على أن الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات وغسيل الأيدي مازالت مهمة، وقال "علينا واجب مشترك لفعل كل ما بوسعنا للوقاية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد خلف إصابة أكثر من 8 ملايين و639 ألف إصابة في مختلف أنحاء العالم، من بينها نحو 457 ألف حالة وفاة.